台灣時間5月20日凌晨法網迎來抽籤儀式，結果也出爐了，這次男單部分上下半區實力有段差距，球王喬柯維奇(Novak Djokovic)、納達爾(Rafael Nadal)、西班牙小將阿卡瑞茲(Carlos Alcaraz Garfia)、小祖維瑞夫(Alexander Zverev)都分在上半區，而下半區則有麥維德夫(Daniil Medvedev)、西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)等人。

喬柯維奇、納達爾和阿卡瑞茲是本次奪冠大熱門，阿卡瑞茲在本月的馬德里大師賽一路過關斬將，8強賽擊敗同胞前輩納達爾，4強賽力克世界球王喬柯維奇，決賽擊退小祖維瑞夫，接連打敗世界級好手奪下冠軍，加上邁阿密大師賽冠軍，他成贏得2座ATP巡迴賽千分等級大師賽2座冠軍、第2年輕選手，可說是近期最火燙的球員。

這也讓上半區的戰況更為精采，誰能突圍都很難說，喬柯維奇和納達爾更可能在8強先碰頭。而下半區競爭相對平淡，麥維德夫、西西帕斯在比賽前半段沒意外皆能過關，比較需要注意的對手是魯布列夫(Andrey Rublev)、挪威好手鲁德(Casper Ruud)，麥維德夫想必要在這次大滿貫賽事討回聲量，他三月時登頂球王不到一個月就讓回頭銜。

女單部分世界球后思薇雅蒂(Iga Swiatek)仍是冠軍大熱門，他近期在羅馬大師賽豪奪28連勝，豪奪5座冠軍，首戰將碰上會外賽晉級選手，有很大機會過關，接著可能會迎戰2018年法網冠軍和2019年溫網冠軍哈麗普(Simona Halep)，另外歐斯塔潘珂(Jeļena Ostapenko)和普莉絲可娃(Karolina Pliskova)也是潛在敵人，她能否再創高峰就看這次！