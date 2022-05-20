男子涂明朗到台北市富商住家竊走520萬現金遭逮，警方靠監視器與DNA將他逮獲，追查後發現他在22年前犯下至少12起性侵、住宅竊案，檢方聲押後，台北地方法院裁定羈押禁見；檢方後續將借提、提訊涂出庭，追查有無共犯在逃，偵辦未破的冷案。

今年4月30日，賴姓水泥富商向北市警大安分局報案，指他放在書房衣櫃、要投資的520萬現金遭竊。因房間無外力侵入跡象，懷疑是女外傭所為。但警方從後巷監視器發現，4月28日有名男子如蜘蛛人，抓著冷氣管線爬上4樓，翻進陽台開窗入屋。

警方研判520萬元當日失竊，但富商沒發現，外傭也如昔打掃，反將指紋等跡證抹去，警方只得土法煉鋼回溯調監視器，查出竊嫌多藏於公園荒郊及宜蘭礁溪國道5號交流道橋下。

本月13日，警方在礁溪找到嫌犯騎過的腳踏車，在把手採集到DNA，刑事局比對查出嫌犯竟是2000年起陸續犯下多起性侵、住宅竊案，現年60歲的涂明朗。