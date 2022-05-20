雷諾汽車在周斯發表了一款全新氫燃料電池動力的休旅原型車。該法國車廠正在努力追趕競爭對手，推出更多潔淨能源車。

雷諾表示，該款車名為「Scenic Vision」(景觀願景)，在2030~2032年之前不會商業化問世，但將在2024年會投入市場。

氫燃料電池車具有與電動車相同的電力發動機，但是發動機是由氫氣產生的電力所驅動，所以提高了電池續航力。

雷諾指出，一輛16千瓦(kW)的氫燃料電池汽車將在不充電情形下，一次續航里程將延長至800公里，且電池重量將較一般電池減輕2倍，與傳統電動車相比，碳排放量減少75%。

與此同時，雷諾也試圖分拆出公司電動車業務。

雷諾是電動車的先驅公司，早在約2010年就與日產和三菱合作，打造了Leaf和Zoe等全球暢銷電動車。但是相對於特斯拉和福斯強烈野心，雷諾電動車近年的表現稍微失色。

豐田和現代目前都有在市面上推出氫燃料電池車，BMW也計畫在今年推出iX5的氫燃料車，但是為小量的生產。

氫燃料車具有充氫時間快(3~5分鐘)，續航里程較長的優點。