參考圖：安海瑟薇以淡妝著Armani Privé高級訂製服，搭配超巨型寶格麗藍寶石項鍊登紅毯。（美聯社）

第75屆坎城影展因歐美疫情政策鬆綁，讓本屆紅毯星光熠熠，時序邁入影展第三天，女星安海瑟薇(Anne Hathaway)帶著新作《世界末日時》走上紅毯，而「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、寶萊塢第一美女愛絲維婭·雷（Aishwarya Rai）等人皆出現於紅毯上，其中安海瑟薇以淡妝搭配白色禮服，展現絕佳的氣質，在紅毯上回眸的動圖於推特、微博瘋傳，而未經修圖的「生圖」一出，更引起網友熱烈回應「看起不像生過兩個小孩的媽」、「這姐真的不會老是吧」

安海瑟薇與《世界末日時》劇組一同參與電影首映，被外媒評論總是「以輕鬆姿態完成時尚造型」的她，憑藉自身氣質與顏值，以極淡的妝容搭配Armani Privé高級訂製服現身，該件禮服看似簡約， 平口貼身的設計也凸顯其身材曲線，另外背面也藏有小驚喜，拖曳披肩上的蝴蝶結設計，完全解釋了「時尚完成度在於細節」的哲理，不過本次造型最大亮點莫過於脖子上的超巨型寶格麗藍寶石項鍊，超巨型藍寶石讓她不需太費力，便搶下現場所有人目光。

另外，作為蕭邦珠寶代言人的茱莉亞羅勃茲以頒獎嘉賓身份來到坎城，此次紅毯她以LOUIS VUITTON訂製海軍藍緞領羊毛燕尾連身套裝，以幹練女強人之姿出席，身為蕭邦(CHOPARD)代言人的她，胸前的奢華的黃色珠寶，無疑是她此次造型的大亮點。