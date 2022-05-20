澎湃新聞報導，中共中宣部20日舉行「打通內外貿，構建雙循環」記者會，針對近10年來，中國對外貿易快速發展，未來如何考慮推動外貿高品質發展，大陸商務部副部長盛秋平表示，疫情對全球供應鏈的衝擊仍然繼續，將加大力度應對，努力緩解全球產業鏈供應鏈堵、斷等問題，持續優化營商環境，提升貿易便利化水準。

盛秋平指出，中共十八大以來，在中共中央、大陸國務院堅強領導下，貿易高品質發展取得了歷史性成就，為國民經濟發展和世界經濟復甦發揮了重要作用。一是貿易大國地位不斷鞏固。二是貿易結構不斷優化。三是貿易創新發展成效顯著。四是市場多元化取得積極成效。五是對國民經濟發展和世界經濟復甦貢獻突出。

盛秋平表示，當前，外貿發展面臨著嚴峻複雜的國內外形勢，商務部將堅持穩中求進工作總基調，深入落實各項穩外貿政策，全力以赴穩住外貿外資基本盤，推動外貿高品質發展，服務構建新發展格局。

一是提升外貿品質效益。持續推進優進優出，大力發展高技術、高品質、高附加值產品貿易，推動勞動密集型產品高端化、精細化發展。支援品牌產品出口，增加能源資源產品、優質農產品進口，培育國家進口貿易，促進創新示範區。

二是支持外貿創新發展。積極支援跨境電商、海外倉、市場採購貿易方式、外綜服等新業態新模式的發展；大力發展數位貿易，提升貿易數位化水準，加快貿易全鏈條數位化賦能；建立綠色低碳貿易標準和認證體系，培育綠色低碳貿易主體，加快推動綠色貿易的發展。

三是推動內外貿一體化發展。完善內外貿一體化的調控體系，促進法律法規、監管體制、品質標準等相互銜接，培育內外貿一體化的平台，支持發展同線、同標、同質產品，推動外貿企業多管道拓展內銷市場。

四是全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定。疫情對全球供應鏈的衝擊仍然繼續，將加大力度應對，努力緩解全球產業鏈供應鏈堵、斷等問題，持續優化營商環境，提升貿易便利化水準。

五是進一步加強國際合作。要辦好進博會、廣交會、服貿會等重大經貿展會，堅定維護多邊貿易體制，積極參與世界貿易組織的改革，用好RCEP自貿協定，積極推動加入CPTPP和DEPA進程，深度參與綠色低碳、數位經濟等國際合作。