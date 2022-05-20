國民黨台北市議員徐巧芯遭PTT網友爆料，違停紅線卻不給員警開單，控訴「徐大議員當眾教育了警察同仁」，徐巧芯、信義分局澄清。徐巧芯20日說，爆料人造成她名譽受損會提告，對於爆料人遭起底身份是老師，徐認為身份不重要，也不會因為是老師就傷害他的工作權，員警部分則絕不追究，希望他放心。

徐巧芯說，針對員警所說的感受，她表達或許不是那麼完整，讓他有誤會，員警提到先前的經驗讓他認為開了單也沒用，「可能是他把其他議員的經驗放到我身上，所以他覺得我的意思是那樣」。但誤會的部分沒有關係，發生紛紛擾擾，也不希望影響他的後續生涯發展，給員警那樣的感受她自己要檢討，也不會覺得員警故意傷害她。

對於遭解讀施壓，徐巧芯指出，「我說要開就開、趕快開一開」，員警已經解釋不能臨時停車、是違規，而她認為不確定法規就自己再回去問，若認為處理有問題，應有申訴管道，絕對沒有跟員警說不能開單。

徐巧芯指出，爆料人看員警的IG，標題寫下徐巧芯議員不讓員警開單，但自始自終是不存在的，最後爆料人向她表示，很抱歉情緒發言、查證不實，造成她名譽受損，下午很積極聯絡服務處都沒辦法聯繫上，「給初出社會的我的一個機會」。

徐巧芯解釋，她詢問爆料人，她人在辦公室沒接到電話，爆料人才稱聯絡到其他議員轉達，對台北市議員邱威傑很不好意思，說詞反覆才公布出來，相信跟邱威傑沒有關係，她也不知道爆料者為什麼要提到他。

徐巧芯詢問發文始末，爆料人稱員警朋友說他是開玩笑，但他誤以為可以貼出來，員警說內容是不對的、不太好，希望他刪除文章，但是他無法刪除，而轉發跟討論的程度是始料未及，向徐致歉。

徐巧芯強調，不會針對員警，絕對不會請員警道歉，讓他有感覺不舒服的地方不好意思，但爆料人從標題到內文，他自己也承認是扭曲的，她也重申，辦公室4年以來沒有關心過交通違規的案件，爆料人曲解成不讓員警開單，對她造成很大的名譽損壞，讓外界對事實的扭曲或錯誤解讀，會提出告訴。

對於爆料人遭起底身份是老師，徐巧芯認為，身份是什麼不重要，也不會因為是老師就打電話過去，傷害他的工作權，就當他是網友，還有一些事情要釐清，該走的訴訟會繼續。

徐巧芯說，「違規停車是我的錯誤，再跟大家說不好意思」，在談話過程中每個人感受不一樣，她講話比較犀利，也無意造成他所認為的壓力，聽者感受不一樣，員警絕對不追究，希望他放心。

徐巧芯說，既然確定違規停車是不能勸導的事項，因此主動向信義分局提出補開一張單，對於裁罰都沒有意見，畢竟是對交通法規不夠嫻熟了解，以及違規錯誤行為才會衍生後續討論事項。針對紅線違停，警方昨天依違反道路交通管理處罰條例，開罰900元。

至於希望公布秘錄器嗎？徐說，原則上都尊重，就她的立場希望事件到一段落，爆料人坦承查證不實，也說員警是開玩笑，他們都不太希望事情延燒下去，希望趕快落幕。