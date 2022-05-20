台中市一名71歲林姓男子於網路接獲假投資訊息，瀏覽虛擬貨幣後，加入網路群組與一名自稱「老師」的歹徒接觸並下載「老師」推薦的投資APP，先投資2000元稍有獲利，放下戒心前往銀行欲解除定期存款118萬元投資，行員機警覺有異，通報警方向他分析詐騙集團作案手法，已有多人受騙，林男才恍然大悟。

台中市警察局第五分局北屯所警員郭洲蔚及林俊良日前接獲行員通報，稱北屯區一處銀行櫃檯有老翁疑似遭詐騙，兩人獲報立即驅車前往了解。

經警方了解，原來林姓男子加入網路群組與一名自稱「老師」的歹徒接觸並下載其推薦投資APP，先試水溫投資2000元小有獲利。

林男見確實有獲利，便不疑有他，前往銀行向行員表示欲解除定期存款118萬元，並提領全數現金準備投資。

行員對林男解除定存的金額極高，立即提高警覺，一面通報警方前往現場，一面試圖說服林翁遭到詐騙，惟林男因先前確實有獲利，固執地相信「老師」說詞，並認為係行員欲阻撓渠投資。

警方到場後與銀行協理、副理及行員等苦口婆心地向老翁分析詐騙集團作案手法，告知該手法已有多人受騙，血本無歸，苦勸許久才醒悟，感謝銀行及北屯派出所協助。

警第五分局呼籲，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信來路不明的投資管道；民眾有疑問，請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入陷阱而遭受損失。