嚴正嵐宣布升格當媽。（海蝶音樂提供）

嚴正嵐本月5日與交往約5年的吉他手伍晴川完成結婚登記，更令人驚喜的是，她今（20日）宣布誕下2人愛的結晶、正式升格新手媽媽！嚴正嵐5月初誕下愛子「寶寶」，身長47公分、重2755克，她表示：「一切是最好的安排，隔幾天剛好過母親節了。」原本預產期是23日，但沒想到兒子那麼心急想看父母，38週就趕著來報到，嚴正嵐欣慰地說：「胎兒是非常適合自然產的大小，過程意想不到的順利，醫生到後大概用力了三回，寶寶就出來了。」

嚴正嵐和老公、兒子一家三口目前都待在月子中心，只是依院方規定因疫情家人無法探視，老人家們只好照三餐靠視訊看孫子， 嚴正嵐今在社群Po出當媽的消息，讓所有人訝異於她的「超前部署」，嚴正嵐宛如裝了「里程加速器」，快跑三級跳，疫情近三年來，打亂很多事，大家都被影響，她反而利用這個機會悄悄完婚並升格當媽，原來過著幸福生活的嚴正嵐，是在某天跟瞿友寧導演開會時，討論她手上的一些工作規劃，導演突然問起有成家的打算嗎？嚴正嵐一驚說：「我也沒想太多，好像年紀也差不多到了，當然也會考慮有自己的baby..….」結果瞿導一句：「妳最好現在就給我生出來！」讓這一切順理成章地加速，雖然「愛在瘟疫蔓延時」，但堅定想懷愛情結晶的嚴正嵐，即刻看中醫調理身體，沒想到就這麼順利懷孕了。

嚴正嵐說「寶寶」給她的「禮物」不只是提早報到，為了給baby最好的營養，她也自修營養學，開始學習做菜，整個孕期下來，廚藝突飛猛進，此外，她懷孕時努力走路、深蹲，醫護驚訝於她很會腹式呼吸，讚她非常懂得用力。她形容兒子呱呱落地的當下，由先生親手剪下臍帶，她並遵循醫生指示趕緊把孩子放到胸口，這樣可讓「寶寶」擁有安全感，自己一直沒落淚，取而代之的是驚訝和喜悅，還問「真的可以接了嗎？放到我手上滑溜溜的」。

嚴正嵐有子萬事足，雖產後眉毛變淡、掉頭髮也甘之如飴，還幽默說：「沒關係，我頭髮太多！」此外，親餵母乳的嚴正嵐，充滿母愛光輝地說：「寶寶雖然不得要領，卻很認真地在吸乳汁，求生意志很強。」很多圈內好友、閨蜜們不只借她擠乳器，還給她接手很多二手育嬰用品，還沒出生就有很多美女乾媽，還有自告奮勇要當保母的，讓正嵐很感動！正在坐月子的她，預計產後復出就立刻有滿檔的工作等著她，包括電影拍攝、影集「愛的混混」宣傳，當然還有歌迷引頸期盼的新專輯。