桃園市龍潭區一名患有肢體障礙的男子，昨日傍晚騎電動輔助車外出購物，豈料車子卻在馬路上突然故障，行動不便的他只好慢慢推車，推了3小時後精疲力盡，所幸巡邏員警經過，揮汗協助推車，才將男子順利送返家中。

龍潭警分局指出，45歲獨居葉姓男子本身因肢體障礙，平時生活起居皆靠電動輔助車自理，19日傍晚前往龍潭市區購物，回程行經龍潭交流道附近時，車輛突然故障，只好自己慢慢推車，推了3個多小時後已是深夜時分，精疲力盡的他停在路邊，不知該如何是好。

當時中興派出所員警巡邏經過，發現一輛電動輔助車停在車水馬龍的路旁，擔心發生危險便上前關心，經瞭解才得知葉男遭遇，安撫其情緒後購買飲品和食物讓他補充體力。

員警考量夜晚視線不佳且該路段車多，便汗流浹背地慢慢幫忙推電動車走了1個多小時，才將葉男和車輛送返家中。對於員警的暖心協助，葉男也感動泛淚，頻頻鞠躬感謝。