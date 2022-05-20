法務部長蔡清祥20日出席法務部檢察、廉政機關首長交接宣誓典禮表示，落實執行毒品贓證物的管理，減少毒品保管風險，防止人謀不臧情事再度發生，且因應年底大選完善規劃九合一選舉查察工作，及強勢壓制聚眾暴力，杜絕藉由繞境活動的陣頭聚眾鬥毆犯罪。

蔡清祥說，調查局之前遺失保管毒品一事，引起當時社會譁然，他希望目前司法警察機關已移送偵辦之案件，各地檢署不得拒收相關扣案毒品等贓證物，檢察官應儘速向法院聲請裁定判決前銷燬毒品、半成品、先驅原料及相關化學品及易生危險扣押物等，減少毒品保管風險，防止人謀不臧情事再度發生。

另蔡清祥表示，鑑於防疫期間，各地檢署針對相驗及偵查案件，運用視訊方式開庭之成效良好，既可便民又可減輕檢警工作負荷，尤其在轄區幅員較大的地檢署，案件當事人亦不必舟車勞頓，警察也不用耗費解送人犯的時間、人力，內勤檢察官、書記官、法警不必久等，是三贏的局面，應擴大運用以提升偵查效能。

此外，綠能產業之利益龐大，常引來不肖人士覬覦，而與黑道人士、民意代表勾結，衍生組織犯罪、貪瀆不法等犯罪，法務部非常重視此類案件之查緝，未來將建立橫向聯繫機制，並與相關行政機關密切合作，結合警、調、廉等機關與相關部會及地方政府共同查辦，向上溯源，擴大偵辦。

蔡清祥說，離今年11月26日投票的地方公職人員九合一選舉，為時不遠，各地的選舉活動均陸續展開，法務部已擬具嚴防假訊息、嚴辦境外資金，開始規劃辦理各項反賄選宣導事宜，請各檢察機關結合檢察、調查、警察、政風機關的整體力量，落實各項整備作為，務必做好查賄的部署策略及反賄選的宣導活動，以達「公平選舉、杜絕不法」之核心目標。