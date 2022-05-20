新北市長侯友宜昨（19）日晚間發文砲轟中央「是不是接通了電話，卻捂住了耳朵？」 並點名總統、院長有否聽到、看見人民聲音。今天他再強調，新北除了和CDC反應問題，也會提出解決方法，喊話中央應該要能快速應變，並且要因地制宜，才能第一時間解決人民問題。

侯友宜近期不斷砲轟中央，昨晚更在臉書上直言，中央是不是「是不是接通了電話，卻捂住了耳朵？」並問總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，聽到，看到人民聲音了嗎？要求中央應該到第一線看看，才知道問題的所在，「基層的聲音，請趕快聽進去」。

侯友宜今天受訪時表示，新北因為在疫情浪頭上，所以第一時間就會感受人民需要面對的問題，面對人民在第一線受到的衝擊，也傾聽人民問題，因此新北想解決人民的痛，才會反應解決方式給予中央，希望中央能快速應變並因地制宜。

侯友宜說，新北疫情發生了一個多月，一直都會透過衛生體系和CDC做充分反應，也會同時帶著解決的方式來跟中央做好溝通，並給予中央應變的時間。

侯友宜強調，人民的聲音，都希望第一時間就能解決，期待中央聽到基層的聲音，能快速回應、解決問題，讓民眾得到安全，感到安心。