中國網報導，大陸市場監管總局副局長蒲淳20日在中共中央宣傳部記者會表示，大陸全國統一市場是成熟市場經濟的重要指標，也是建構新發展格局的基礎支撐和內在要求。

蒲淳稱，第一，建設統一大市場是激發市場活力、增強經濟內生動力的重要基礎。強化市場基礎制度規則統一，有利於穩定市場預期、增強市場信心，為形成強大國內市場、促進經濟平穩運行提供穩定、公開、透明、安全、法治化、可預期的制度環境。

第二，建設統一大市場是暢通經濟循環、發揮中國超大規模市場優勢的重要前提。打造統一的要素和資源市場，有利於各類市場主體平等便捷獲取市場資源、促進各類生產要素在更大範圍內有序流動，為釋放超大規模市場潛力提供有利條件。

第三，建設統一大市場是釋放消費潛力、擴大消費需求的重要舉措。推進商品和服務市場高水準統一，有利於增強消費信心、擴大消費需求，為深入實施擴大內需戰略、增強中國經濟發展韌性提供基礎支撐。

第四，建設統一大市場是實現高水準對外開放、打造國際合作和競爭新優勢的重要依託。加快推動標準、規則等制度型開放，有利於增強對全球先進資源要素吸引力、促使國內市場與國際市場更好聯通接軌，使中國在國際競爭合作中取得新優勢。