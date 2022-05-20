Omicron疫情大爆發，台灣民意基金會董事長游盈隆今接受電台節目專訪時提到，台灣近三屆總統，都遇到第六年魔咒；這次整個蔡政府面對如此嚴重疫情危機，沒有處理好，可能終結蘇內閣、終結陳時中。

游盈隆今接受《POP搶先爆》主持人邱明玉專訪時指出，台灣民選總統第六年都會出事，阿扁遇到紅衫軍倒扁、災難不斷，馬英九遇到太陽花事件，造成馬政府元氣大傷、重傷害，後來太陽花事件醞釀的海嘯，2014年國民黨選舉大敗，2016年再敗，現在蔡總統也遇到第六年魔咒。

他說，自己是政治科學家，不談怪力亂神，但今年2月有聽到道行高深人士對他說，「蔡總統今年狀況很不好，根據看到風水等等，總統府就有這問題」，雖然自己是政治科學家，但是回頭看，歷任三屆總統，好像都沒人擋過六年魔咒。

他說，不管天災還是人禍，都是要看執政者如何因應，50天內確診破百萬人，確診的人做何感想？

對於Omicron疫情，歐、美、日、韓都已走過高峰期；他說，他問過一些專家，目前看起來，「台灣後發，卻沒有得到好處」，後面發生應該會學習前人經驗，事先做好準備才對。

他也不解，這波Omicron疫情是很難纏的，但是官員形容起來，一點也沒有那麼難纏，甚至有「大家快樂去迎接第四劑」的說法，這就是要鬆懈人民警戒心，就是有其政治目的，怕人民恐慌，「但可以用這種方法讓人民不慌嗎？」

他說，政府會去美化數字，但特別奇怪的是，蔡政府特別怕人民慌亂，其實碰到不可知疾病或瘟疫，人民恐慌是正常，政府真正該做的是讓人民了解真實狀況，然後能提供什麼幫助。

他指出，兩年前疫情發生時，蔡政府建立史無前例建立一個最好與人民溝通過程，只要指揮官陳述疫情，全民都相信，陳時中當時民調高到幾乎是台灣共識，「簡直是神」，非常謙卑、誠懇，但現在人民跟政府要建立良好溝通情境是多麽不容易，是現在政府跟人民間有那麼良好的溝通嗎？面對病毒要誠懇一點、同理心，別忘了現在民進黨掌權。