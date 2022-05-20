國民黨KK政線20日發文批評政府防疫是「達爾文模式」，人民在物競天擇、適者生存裡煎熬，認為該學新北巿長侯友宜「快篩陽視同確診」，高雄巿長陳其邁20日回應，兩地陽性預測值不同，高雄偽陽性高，不能相提並論。

高巿議員李眉蓁指出，快篩陽前3天是身體最難過、最懷疑人生的時刻，這時還要等PCR結果及線上看診，既沒有關懷也無法開藥，像是留在「物競天擇」階段，只能期待自己撐過被放生期，等到PCR確診，有國家認證才能有居家照護。

同黨議員蔡武宏認為快篩陽第一時間投藥有其重要性，不僅降低民眾不適，也避免轉為中重症。他認為就算不能實施快篩陽視同確診，也必須讓民眾在有症狀的第一時間就能投藥才是及時雨，也幫忙民眾度過煎熬期，並減少轉成中重症。

陳其邁20日受訪說，就流行病學來看，陽性預測值新北市是97％，高雄現在在診所是80％，換句話說，高雄快篩陽10個人到最後採檢PCR陽性的是8個，有2個不是，假如在社區一般的快篩陽，依他的判斷，大概在6成以下。

換言之，以現在高雄流行的狀況，10個快篩陽大概有6個是陽性、有4個是偽陽性。所以新北和高雄不太一樣，要看陽性預測值來判斷什麼時候快篩陽等於確診，而非別人怎麼樣、其他人怎麼樣，高雄就要怎麼樣。