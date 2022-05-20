總部位於新加坡的國際教育科技公司、語言線上學習平台LingoAce宣佈，NBA總冠軍球員暨林書豪基金會創始人林書豪先生將出任其首位全球品牌大使。

「林書豪的個人經歷、對教育事業和多元文化融合的熱情，以及他的社會影響力，是LingoAce品牌大使的不二人選。」 LingoAce創始人兼首席執行官姚輝表示：「我們很榮幸能與林書豪合作，他不但打破了許多根深蒂固的刻板印象，他所展現出的拼搏精神、同理心、以及非常人的毅力，都是我們希望小學員們能向他看齊並夢想追逐的。」

在此次品牌大使的合作中，林書豪將與LingoAce共同攜手，致力於通過教育科技促進語言學習及多元文化交流，林書豪表示，「我在美國加州長大並在那裡開啟了我的籃球生涯，也認識很多面臨不平等教育機會的小孩。」

「不管身處怎樣的環境，我認為教育永遠是最寶貴的，是實現個人機會的基礎。在我看來，每個人都有天賦，但並不是每個人都能遇到寶貴的機會。」林書豪說，「這也是我成立個人基金會的原因，並開始藉由影響力投資來支持富有使命感的公司。我很榮幸能夠與LingoAce合作，幫助來自全球不同背景的孩子們學習和瞭解不同的語言及多元文化，拓展思維空間，為彼此搭建溝通的橋樑，開啟未來無限可能。」

林書豪親歷過學習第二語言的艱辛。他在美國出生長大，也需要和生活在亞洲的家人溝通，從小通過傳統方式來學習中文。通過與LingoAce合作，林書豪認知到用科技來打造沉浸式學習的價值，並希望借此能幫助更多的孩子通過這種方式學習語言。林書豪提到作為生活在美國的亞裔，需要通過好的敘事方法和不斷壯大群體去持續提升影響力，同時也談到即將上映的講述10年前「林來瘋」現象的紀錄片—《38 at the Garden》（在麥迪遜花園廣場的38分，暫譯）。