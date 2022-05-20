大陸人民銀行今（20）日宣布降息企圖挽救經濟頹勢，陸港股同步大漲，在台股交易、與陸股港股連動相關正向ETF股價向前衝，中信中國50正2（00753L）、富邦上証正2（00633L）、國泰中國A50正2（00655L）、元大滬深300正2（00637L）及富邦恆恒生國企正2（00665L）等5檔正向槓桿2倍的陸股ETF同步大漲4～5％之間。

中國人行今日宣布貸款市場報價利率（LPR）結果顯示，1年期LPR報3.7％，5年期以上報4.45％，分別調降10個、5個基本點，為近4月同時下調。

人行降息刺激經濟意圖強，消息傳出，激勵陸港股同步大漲，在台股交易相關連動的ETF也歡欣「股」舞，除了上述5檔股價大漲外，BP上證50也上漲超過4％，FH香港正2等也勁揚3.8％以上，台股ETF今天大漲的ETF全由陸港股包辦。

接下來中信電池及儲能、期元大S&P黃金正2、FT潔淨能源、國泰中國A50、期元大道瓊白銀、元大台灣50正2、富邦基因免疫生技、元大上證50、中信中國50、富邦臺灣加權正2、富邦深100、元大MSCI A股、元大寶滬深及富邦上証等10多檔連動黃金、白銀、環保潔能、台股及陸股等ETF，今天都伴隨著各種商品期貨價格及股市反彈而同步上漲2％以上。