第75屆「世界衛生大會」（WHA）22日登場，台灣截至目前仍未收到邀請函；蔡英文總統今表示，即將舉型的WHA，台灣依然在努力申請加入；為了下一代，會更積極參與國際組織，和國際共同克服未來的公衛挑戰。

蔡總統今在臉書指出，昨天在居家照護關懷中心，看了一段影片讓我非常感動，在基層的衛生局科長和自己的孩子，雖然因為防疫犧牲許多相處的時間，但是母子之間的感情不會因此而減少，孩子童言童語，希望媽媽多陪伴的真摯，必須要為下一代努力，打贏這一場和病毒的戰役。

她說，在國際上，即將舉型的WHA，台灣依然在努力申請加入，雖然依舊困難，但在這兩年，有更多理念相近的國家與友邦，不斷堅定的支持台灣加入。

她說，不僅是美國支持台灣參與的訊號強烈，今年，跨國友台議會平台、歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」共同主席領銜、包含歐洲議會在內，共有34國，1504位國會議員致函世界衛生組織，強力聲援台灣出席WHA及參與世衛的會議、機制與活動，這創下歐洲連署國家及議員人數的最高紀錄。

她指出，因為大家的團結努力，台灣在國際醫療和公共衛生領域，已經用行動展現有能力、也有意願提供協助，更獲得國際的強烈支持。而這幾年國際間，無論是互相捐助口罩、疫苗，「善的循環」都證明了國際間的相互合作，才能為全體人類謀求最大的保障。

他表示，從基層到國際，全球公共衛生需要所有人一起攜手努力，她要謝謝大家的團結努力，為了台灣的下一代，會更積極參與國際組織，和國際共同克服未來的公衛挑戰。