台灣本土確診人數狂飆，不少輕症患者在家療養，除了多休息及喝水外，還有什麼方法能加速復原呢？營養師夏子雯表示，在飲食方面做好6重點，就能讓身體迅速恢復，其中包含攝取足夠蛋白質、熱量、水分等，不過喉嚨若痛到吃不下，也可改用喝的攝取營養。

營養師夏子雯在個人網站提到，身邊的確診者越來越多，就連5個月大的嬰兒也染疫，讓人非常不忍，而許多輕症患者出現頭痛、喉嚨痛、咳嗽、鼻塞流鼻水、全身痠痛，甚至還有拉肚子等狀況，若情況不嚴重，多數人都是待在家療養，因此飲食攝取就非常重要。

想要幫助身體快速恢復，「蛋白質」攝取要足夠，蛋白質是免疫細胞生成、黏膜細胞修補的關鍵原料，能夠幫助身體代謝恢復，增強基礎免疫力，可選擇豆製品、海鮮、雞蛋、肉類，但要避開多油花或加工肉品，也可善用高蛋白粉末或飲品，另外，牛奶雖是乳品類，但也富含蛋白質，建議每天早晚喝1杯，奶粉、保久乳的營養價值也一樣好。

再來就是「熱量攝取要足夠」，除了蛋白質外，熱量充足才能更好發揮蛋白質的效用，因此澱粉和油脂也一樣重要，若喉嚨痛到吃不下，也可改用喝的，主食類能選擇燕麥飲、燕麥奶；乳品類則是鮮奶、優酪乳；油脂類為杏仁奶，也可以吃些小點心，例如冰奶昔、冰淇淋、布丁、豆花等。

還有就是「水份攝取」，基本水份為「體重X 30毫升」，身體在發燒、流汗的狀況下，會流失水份和電解質，因此需要飲用足夠的水份，也可以透過觀察尿液的顏色，來判斷是否喝夠水，另外，無糖綠茶、黑咖啡也能取代部份的水份，而含有電解質及糖份的運動飲料，在喉嚨痛吃不下時，可補充些許能量，不過一般運動飲料約半碗飯熱量，因此飲用時要注意。

生病時還得補充「多樣化蔬果」，蔬果富含植化素，能幫助身體抗氧化、清除自由基、活化免疫力，再來是「維生素D」，由於居家隔離都待在家，無法照射到陽光來合成維生素D，建議補充維生素D的保健食品，調節免疫系統，也可以選擇植物性維生素D2，例如曬過太陽的乾香菇、黑木耳等，或動物性維生素D3，例如鮭魚、鯖魚、蛋黃等。

最後就是「每天1顆綜合維生素」，有些輕症患者身體不適，導致食慾也不佳，身體恢復時間就變長，因此可以選擇每天補充1顆綜合維生素打底，最重要的是，患病後須多休息，睡眠一定要充足，才能夠增強免疫系統，讓身體快快復原。