擁有E級性感上圍和豐臀纖腰身材的大陸女星徐冬冬被封為「大陸第一美胸」，3年前她和大她15歲男星、胡燕妮的兒子尹子維分手後，事業運蒸蒸日上，上月港媒更爆她因接了不少網路電影，累積了1.4億人民幣（約6.17億台幣）的票房，成為網路電影吸金王。最近徐冬冬曬出一組美照，可見她穿開高衩洋裝，翹二郎腿時整隻腿加半邊臀部全露出，春光無限的景色引來網友喊讚。

近年因科技發展及疫情影響，所謂「網大」也就是「網路大電影」盛行，此詞彙專指長度超過60分鐘，在網上串流平台播放的影片，由於網大的成本和拍攝門檻都比傳統電影來的低，使過去幾年網大作品量暴增，2016年光是大陸所製作出的網大就超過2500部，近年數量肯定急遽暴增，而不少影星也因網大的流行，創造出新一波的曝光度。

徐冬冬曬出新一組性感照，大露半邊臀部。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

據《香港01》報導，近年網路電影多，雖然大部分素質不佳，但因觀眾所需花費比過去上電影院便宜，變成受許多網友歡迎的娛樂項目，有大陸媒體計算出近5年票房破千萬的網路電影，其中8部就是由大陸第一美胸徐冬冬主演，讓她有了「網大吸金王」美稱，第二名則是童星時期就出道、演出過《新少林五祖》的男星謝苗，相較於徐冬冬1.4億人民幣票房，謝苗則有1.2億人民幣（約5.29億台幣），接著則是香港演員陳浩民、錢小豪。

徐冬冬人美身材佳。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

徐冬冬當年演出網路劇《余罪》闖出名聲，後來更以電影《賭城風雲III》被封為晶女郎，被視為性感女神。昨(19日)她在微博分享新拍的一組性感照，誠實說：「山洞裡拍攝時被蚊子咬了一腿包…景很美…腿也很腫…」，大爆美照背後的真實秘辛，引來粉絲回：「大嫂還是美的，可是這種地方還是要注意塗點花露水啊什麼的」、「冬冬拍的很好看，就是有點費腿，蚊子那麼多拍了就要餵蚊子了」、「天哪這身材」、「黑色的好酷呀，這一套真的太顯身材了」。