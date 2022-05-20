車禍造成民眾顏面外傷、骨折屢見不鮮，奇美醫學中心統計2016年至2020年外傷住院病人1萬4773位，1572位顏面骨折、臉部撕裂傷1300位，9成為車禍所致。奇美醫學中心指出，傳統重建手術易在臉部留下明顯疤痕，新式無痕內開切口微創手術，將疤痕藏在眼瞼內層及嘴巴上方牙齦齒溝，可免於留下明顯疤痕。

整形外科主治醫師許翰平分享，一名42歲女性騎機車出車禍，被送至奇美醫學中心急診室，右臉頰顴骨及眼眶骨底粉碎性骨折，顏面下陷變形且眼球活動受限，看東西出現複視，所幸腦部無明顯損傷，但患者憂心顏面功能受損，更怕毀容，經醫師評估以微創內開手術切口重建，臉上已無創傷痕跡，也幫助患者重拾笑容。

奇美醫學中心從2016年至2020年，收治外傷住院的病人1萬4773位，其中耳鼻截斷8位、顏面骨脫臼72位、眼眶損傷324位、頭皮眼瞼364位、臉部撕裂傷1300位，更有高達1572位有顏面骨折的情況。

他說，由於台灣人口稠密，道路規畫不易，交通環境相對混亂，機車交通事故發生時，儘管騎士有戴安全帽能有效降低腦部傷害，但顏面外傷甚至骨折仍屢見不鮮，而，隨著高齡化社會來臨，也常見不少老人家因自身行動不便且骨質密度不如以往，若不慎跌倒撞到臉部，也很容易造成顏面骨折。此外，門診也遇過被籃球、棒球打傷而顏面骨折的案例。

他說，傳統顏面骨折創傷可透過精巧復位及固定手術，恢復臉部輪廓及咬合完整功能，達到原來顏面對稱狀況，但重建手術容易於臉部留下明顯疤痕，隨著醫療科技進步，新式無痕內開切口微創手術，將疤痕藏在眼瞼內層及嘴巴上方牙齦齒溝，可免於留下明顯臉部疤痕，讓這類型創傷病人多了一項新選擇。