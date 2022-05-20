台南市議長郭信良的女兒確診5天後，20日才被通知隔天到安南區城北里活動中心領取防疫包。郭信良雖要求女兒婉拒領取，將資源留給別人，但也批評市府行政效率太差。安南區公所解釋說，發送防疫包有一定的作業流程，一般都要2至3天後名冊才會送到區公所，加上公所人力有限，才導致時間有落差。

疫情進入高峰期，台南市政府為關懷確診居家照顧者提供防疫包，但連日來卻傳出部分民眾已經解隔，卻還沒拿到防疫包。郭信良指出，她的女兒確診已經第5天，今天才接到安南區公所的通知，明天可請親友到城北里活動中心領取防疫包，此舉形同確診第6天才能領到防疫包，領了也只能用1天，因此他要女兒回覆說，「不用了！就留給有需要的人好了。」

郭信良認為，區公所通知上午8點到下午4點到城北里活動中心領防疫包，但一個里應該也沒多少人確診，公所還得派人在里活動中心待8小時等候民眾前來領取，還不如直接送到確診者家中，應該也不用花多少時間。如果實在人手不足，也可以請當地的里長協助發放，相信里長也會樂意幫忙，如此才能在最短的時間內發送防疫包。

郭信良還批評，其實發放防疫包的問題只是冰山一角，凸顯市府的防疫工作，已經引發民眾的困惑與不滿，防疫措施還有不少漏洞，一定要好好檢討、改進。

安南區公所指出，各區都在公所領取防疫包，但因安南區幅員遼闊，才在偏遠的土城及中洲寮地區各增加一處領取點，請確診者的親友利用假日前來領取，並非只服務1個里，而是整個土城地區周遭各里都可以領取。鑑於目前區公所人力並不充裕，還特地協調戶政所人員協助發送。

區公所還說，由於衛生單位發放防疫包有一定的作業流程，一般都要2至3天後名冊才會送到區公所，加上公所人力又有限，導致發送時間有落差，但公所會盡可能以最快的速度通知確診者前來領取。