台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》明天（21日）邀請到趙正平與徐新洋，同時也是大元（林艾璇）正式加入主持群的第1集。本周將所有人分成3支隊伍，進行「金牌時間賽」，累計每關遊戲時間，秒數越短越佔優勢，大元信心滿滿表示：「目標就是搶獎金！」王少偉笑稱：「來第二天就很融入我們了。」

綜藝大哥徐乃麟上回在節目，被連潑三桶水，這次換兒子徐新洋來到節目，張立東一看到對方，就跑去打小報告說：「上次那些水有一半都是小哈潑的。」而所有來賓之中，最受人矚目的就屬趙正平。他目前進入新的戀情，也被大家稱讚是「人逢喜事精神爽」看起來氣色很好，趙正平也透露最近有在健身，大家想問更多關於新對象的事，趙正平則沒好氣回應：「干你甚麼事！」

張立東和趙正平同隊，在戰術上出餿主意，開玩笑要把趙正平當成「人間凶器」攻擊其他隊的成員，趙正平聽了立刻拒絕：「不行啦，我覺得這樣做不好。」張立東笑說：「談戀愛就變了，跟王少偉一樣，開始有包袱了。」趙正平則說：「對呀，我不能讓對方失去了愛，現在每天都有幸福泡泡。」隔著螢幕大方展現對於另一半的愛，讓瑪麗羨慕的拍手直呼太浪漫了。

張立東好奇女方從事哪個行業，趙正平雖然嘴上說：「關你甚麼事。」但提到新戀情對象仍止不住滿臉笑意，整個人洋溢著幸福感，他笑稱：「愛情來了，擋都擋不住。」並透露女方今年31歲，張立東又忍不住開起玩笑說：「你那是花錢的嗎？」讓趙正平白眼翻到天頂，說：「你不要自己沒有就羨慕我。」