監察院今發布最新一期廉政專刊，揭露包括台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等縣市長財產資訊。其中黃偉哲存款增加約100多萬，並揹負1700萬元選舉債務；陳其邁則是存款減少38萬餘元，揹負1109萬多元的房貸，兩人似乎都是資產大於負債。

監察院今公布第190期廉政專刊，其中，台南市長黃偉哲和妻子劉育菁此次申報台南市善化區的1筆土地和建物，存款共有453萬1225元，相較上次申報存款312萬餘元，增加141萬元，投資共22萬9352元基金，及一張3萬多元的黃金存摺，已繳保費為1606萬9322元。

不過，黃偉哲因選舉向潘姓友人借貸，而欠下1700萬元債務。值得注意的是，黃偉哲上次申報時，並未申報此債務，外界以為都已還清。

高雄市長陳其邁和妻子吳虹這次申報位在高雄市左營區的1筆土地和建物，存款共有543萬3415元，和上次申報的581萬餘元比較，減少38萬餘元，兩人並背負1109萬4159元的房貸，和上次申報的1319萬餘元貸款相比，已減少210萬餘元。另外，其妻吳虹投資200萬的吳虹婦產科診所，並信託位在高雄左營區和苓雅區的2筆土地和4筆建物。

宜蘭縣長林姿妙此次財產申報，其名下共有存款66萬882元，已繳保費為253萬409元，債務為一筆1889萬7519元的週轉金和45萬的保單，共1934萬7519元，另信託5筆位在宜蘭縣羅東鎮的土地和1筆建物。

基隆市長林右昌和妻子吳秋英此次申報位於基隆市安樂區的2筆土地和6筆建物，兩人存款共為843萬2501元，與上次申報837萬餘元存款，相較增加約6萬元；已繳保費為74萬8688元，並揹負2700萬餘元負債，多為住宅貸款和不動產，和上期比較，減少約為21萬元。

另外，林右昌信託基隆市安樂區3筆土地和建物、及360萬元的股票和199萬餘元的股票配息，與上次股票配息126.8萬元相比，增加約73萬元。

新竹市長林智堅和妻子廖欲伸這次申報位於苗栗縣竹南鎮和新竹市的3筆土地和1筆建物，兩人存款共為336萬5127 元，已繳保費為268萬1957元，並揹負2640萬房貸，事業投資1.2萬元。和上次申報相比，林智堅此次存款多了約93萬，並多了一筆位在新竹市的土地和建物，由財產申報可知，總價為2550萬，於去年9月30日取得，登記在妻子廖欲伸名下。

新竹縣長楊文科的存款為1210萬2870元，和上次申報的1675萬餘元相比，減少約465萬元，有價證券共為157萬0415元，已繳保費為1206萬8803元，另外信託位在新竹市和新竹縣峨眉鄉的3筆土地和2筆建物，以及324萬9750元的股票。