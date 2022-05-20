國民黨18日確定徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，「突襲」式的宣布，為政壇投下震撼彈。對此，媒體人韋安直言，藍營桃園市長大選，如今恐怕不是「魚死網破」而是「天崩地裂」了，諷刺意味十足。

羅智強在黨中央突襲式徵召張善政參選桃園市長後，在臉書發文表示，「驚訝、錯愕、五味雜陳」，強調人心肉做，他無法在此時故作雲淡風清，但他最感缺憾的不是為自己的際遇，而是一路支持我的各位好朋友，故他需要沉澱一段時間，好好思考下一步。

羅智強的際遇引發黨內大批同志氣憤與不捨，同黨台北市議員游淑慧就在羅文章下留言：「不知道還能安慰智強什麼？這麼狠的操作，讓人錯愕。覺得很難過，又想掉眼淚。面對民進黨，我們可以堅強戰鬥；面對自己黨，我們能怎麼辦？」

而針對國民黨桃園市長這步棋，外界意見也很多。韋安昨日（19）則在臉書發文道：「不是魚死網破，而是天崩地裂，是嗎？」此說法獲得不少網友按下讚與大笑表情，更有人留言回覆：「禍首是誰？」「4字神預言」。