立法院國民黨團今（20日）舉行「蔡政府執政6周年–口號治國」記者會，痛批蔡政府用口號治國，施政績效如虛擬實境。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，只見台灣壞不見台灣好，是國民黨長期的毛病，「不期待國民黨嘴巴吐出象牙稱讚執政，在野黨也不需要這樣！」過度讓台灣只有壞沒有好，完全不符合實情。

鄭運鵬表示，在野黨的角色，只要遇到重大日子吐槽政府很正常、也很習慣，只見台灣壞不見台灣好，是國民黨長期的毛病，6年來對國民黨的民調也沒有特別幫助。

他說，台灣正經歷國人對疫情高峰恐慌，這段恐慌是過去2年多以來全世界各國都面對過，台灣只是在準備好疫苗、醫療量能有所經驗後才開始的；當事情發生時，總是心裡有障礙，民進黨這階段必須要度過。

鄭運鵬表示，國民黨520此時藉疫情來吐槽，去年也一樣，身為在野黨大概也只能這樣做，但是講的事情有沒有道理、疫情所必要，科學上與全世界經驗相符合，相信國人自有判斷。

如今疫情控制，包含中重症率、死亡人數，全世界都可以比較，這段高峰若沒有度過，台灣不可能跟全世界接軌，日後包含出入境、外商投資管理者無法來台等，這都是台灣下階段要面臨的障礙。

鄭運鵬表示，這段恐慌被在野黨拿出來操作可以理解，過度消費台灣、貶低自己對台灣沒有幫助，不期待國民黨嘴巴吐出象牙稱讚執政，在野黨也不需要這樣，但是過度讓台灣只有壞沒有好，完全不符合實情。

他重申，國民黨的態度就是這樣，但是這幾年這樣的態度並沒有獲得國人支持，但確實讓民進黨的民調出現瓶頸；總統府、行政院盡快把民眾不安的心情度過，好好照顧每一位國人的健康安全，每一位染疫、中重症、死亡都是不可承受，科學上控制死亡率在萬分之4左右，但每個人的感受不一樣。