台中市69歲張姓婦人日前和丈夫出門採買，騎車行經東區進德路與進德一街口時，疑風切的威力，一時重心不穩，像推保齡球瓶，2人連人帶車跌倒在地，車籃裡的菜散落滿地，熱心民眾見狀趕緊上前扶起機車，協助被車子壓住的婦人脫困，婦人搖搖晃晃被強風推著走，幸好只有皮肉傷。

東區分駐所指出，當天市區風大，阿公跟阿嬤共騎1部機車，去建國市場買完菜準備返家，突然摩托車騎經該處就跌倒，旁邊1名熱心女騎士趕快下車救人，1名巡邏員警也剛好經過，趕快用自己的警用機車擋住倒地機車，警示來車。

警方說，熱心民眾扶起婦人並查看傷勢，員警也提醒一旁扶機車的男子：「小心油門！先熄火！」就怕男子誤催油門造成2次事故，婦人的丈夫自稱醫生，當場幫太太檢視傷勢，幸好並沒有大礙。

騎車的張姓婦人驚魂未定說，近來因為疫情關係，都是1個禮拜才出門採買1次，回家途中，騎到路口處疑因風切關係，感覺瞬間強風襲來，機車上掛了太多採買的食材，讓她一時重心不穩，當場摔車。

警方呼籲，每當梅雨季節，天天氣不穩、路面有些濕滑，有時候瞬間風切，務必放慢車速，避免因積水較深導致打滑，行車亦請開啟大燈，保持安全距離，平時也要注意雨刷、輪胎胎紋、燈組是否正常，確保雨天時的行車安全。