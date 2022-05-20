台南市李姓男子19日凌晨2時許駕車遇警攔查，在車內猶豫不想開門受檢，遭博愛所長陳柏文識破曾是抓過的毒犯，直接叫出李男全名，李見被識破身分，認出是曾2度抓自己的剋星管區，自料難逃法網，乖乖下車並交出38包K他命毒咖啡包。

台南市警方19日凌晨2時巡邏時，發現李男駕駛汽車忽快忽慢，決定上前攔查，警車抄近路等在中山路與民權路口攔下車輛，李男一度猶豫不願下車。

「李XX，你還不乖乖下車？」陳柏文卻一眼認出駕駛就是自己5、6年前各抓過1次的毒犯人口，李男見被識破身分，驚呼「管區大人，好久不見」，不僅配合盤查，還主動交出車內煙盒K菸，還有副駕駛座底下的38包毒咖啡包，共計174公克。

陳柏文表示曾在5、6年前還在民權所當警員時，2度抓獲李男吸毒，之後順利考上警大二技班，去年5月派任博愛所長，時隔多年兩人再度重逢，還是在深夜，還是兵抓賊的場面，李男還不知道當年緝毒神勇的管區警員，如今已是派出所長，見到剋星就六神無主。

聽聲見人，李嫌當場心服就逮的模樣，看得一旁員警同事嘖嘖稱奇，難以置信的說「怎可能這麼乖」、「真的很怕哦」。警方依毒品危害防制條例調查送辦，並溯源追查其毒品來源。