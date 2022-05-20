美國總統拜登19日踏上就任以來首趟亞洲行，當地時間傍晚在馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）搭乘空軍一號出發。此趟出訪被外界視為欲將美國外交重心從俄烏戰爭拉回亞洲、尋求結盟抗衡中國。隨行的美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，拜登未來數周可能與中國領導人習近平通話。

拜登預計20日下午抵達韓國京畿道平澤市的駐韓美軍基地，並首度會晤新總統尹錫悅，兩人將一同參訪三星電子（Samsung Electronics）一間半導體工廠。外媒指，美方或考慮到全球供應鏈與經濟安全合作而安排此行程。不僅如此，拜登22日也將在首爾與現代汽車（Hyundai Motor）執行長會面，感謝他在美國喬治亞州投資逾70億美元興建電動車廠。

21日拜登將前往位在首爾的國立顯忠院參拜，之後在龍山總統府與尹錫悅舉行雙邊會談。據悉，尹錫悅期望透過這次會談，重新加強韓美防務關係，但此舉或激怒北韓與中國。美國情資顯示，北韓可能在拜登停留韓國時進行核子試爆或其他軍事威脅。對此，蘇利文說：「我們準備好因應那些可能發生的狀況。」他表示，美國已告訴盟友及中國，若在此行期間發生這類挑釁情事，將會「導致我軍調整在區域的部署方式」，而美日韓的合作關係也只會更加緊密。

路透社報導，抗衡中國區域勢力是拜登此行重點，但鑒於中國是韓國最大貿易夥伴，尹錫悅可能仍以「謹慎語氣」進行討論。

此外，日韓關係緊繃，也是拜登期望解決的問題。美聯社指出，日本首相岸田文雄擔心俄烏戰爭可能鼓勵中國覬覦太平洋地區領土，因此他認為與韓國維持「良好關係」有助穩地區域安全與和平。不過，岸田並未親自出席本月10日尹錫悅就職典禮；報導稱，拜登或能作為調解日韓關係的中介。