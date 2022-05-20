網路安全硬體製造商Palo Alto Networks上季業績表現優於市場預期，並上修全年財測，周四盤後股價大漲12%。

Palo Alto Networks公布，第三財季（截至4月30日）營收年增29%，為13.9億美元，略優於市場預期的13.6億美元。經調整後每股盈餘為1.79美元，優於市場預期為1.68美元。

執行官Nikesh Arora在聲明中表示，我們在第三季看到強勁的營收增長，證明我們的團隊在善用強勁的網路安全需求趨勢方面一貫的執行力。

他並表示，自俄烏戰爭在該季爆發以來，Palo Alto Networks已經觀察到俄羅斯發動的網路攻擊，也看到整個歐洲的公司與政府機構對資安的需求升高。

不過，Arora也表示供應短缺帶來挑戰，這個問題可能會再持續一年。

財務長Dipak Golechha表示，零組件和運輸成本壓縮了調整後的毛利率。

無論是在美國還是在國外，商品價格都在上漲。但該公司表示，到目前為止影響有限，Arora表示：「我們並未看到來自通膨或經濟活動減少的壓力」。

Palo Alto Networks上修全年財測，預估調整後每股盈餘介於7.43～7.46美元，營收介於54.81億～55.01億美元。分析師預估其調整後每股盈餘為7.29美元、營收為54.6億美元。