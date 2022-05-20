藝人波波蓁擁有34D姣好魔鬼身材，網路人氣超旺的她，社群粉絲就有227萬力挺，她原是美妝部落客，曾經是阿沁旗下練習生之一，培訓2年多以偶像女團「Ciao俏女孩」出道，團體解散後，轉戰戲劇圈，28歲的波波蓁除了在民視八點檔《黃金歲月》中飾演徐佩珊，也經營自己的Youtube頻道。近日她在社群平台分享首本電子寫真書將在今（20）日開賣，消息一出讓許多粉絲歡呼。

擁有220萬人追蹤的波波蓁，外貌甜美、身材傲人，近期轉戰戲劇圈，同時寫真書也宣布在5月20日開賣，這是她推出的第一本電子寫真《蓁時》，不過她卻快篩陽性，接下來必須居家隔離後才能開始宣傳。

這本電子寫真波波蓁到故鄉屏東和墾丁拍攝，她近期在社群平台上曬出好幾張寫真照片，讓粉絲們可以搶先看，其中一組在墾丁大街，波波蓁穿著吊帶低胸裙露出雪白美乳，望向遠方吃著糖葫蘆，櫻桃小嘴微微含住草莓，畫面充滿遐想。另外一組她穿著星星花紋的比基尼在沙灘上，鏡頭捕捉到她側身，渾圓球型一覽無遺，皮膚幾乎要和腳下的白沙一樣白；另一張照片波波蓁換上粉色比基尼，半跪在床墊上，潔白美腿纖細又帶點肉感，不枉她長期健身，身材恰到好處。

為了催買氣，波波蓁喊話買3本電子書送限定親吻卡，買5本抽寫真集泳裝一套，七夕前買最多的粉絲還可以擁有一對一晚餐時間。一連串的辣照和限定福利都讓粉絲們直呼要大力支持。