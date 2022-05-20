蔡英文總統今就任滿6周年，國民黨智庫今天提出警訊，受到國內通貨膨脹影響、民間消費減縮，台灣又將跟進美國聯準會大幅提高利率，再加上疫情對國內消費的衝擊，國內今年度經濟成長率要保四將有困難。

國民黨智庫召集人林祖嘉表示，4月份國內物價指數（CPI）年增率達到3.38％，台灣今年通貨膨脹率已可確定超過2％，但4月以來國內消費掉很多，經濟成長率恐難如主計總處預估的4.4％，恐怕連保4都沒戲唱。

立委謝衣鳯也說，2021年全國勞工實質薪資比前一年負成長0.04％，若與2002年相比也僅成長1.67％，幾乎停滯，但國內物價持續攀高，失業率也升高，再加上疫情的影響，人民的痛苦指數逐月攀升。

華梵大學兼任教授杜震華則指出，蔡政府過往6年平均經濟成長率3.52％相對出色，但幾乎都是拜藍營執政時打下如高科技電子業基礎，或是台商回流投資生產所賜，現在全球停滯性通膨來襲，危機正在眼前。

杜震華說，蔡政府6年來出口成長56.94％，但台灣在全球占比卻降0.15％。主因是全球各國狂簽「自由貿易協定」(FTA)，但蔡政府迄今只提出申請跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），對區域全面經濟夥伴關係協定（RECP）還完全放棄。

除經濟成長危機，國民黨智庫也點名，蔡政府任內發生5次重大停電事件，不計重大天災下，2021年每戶停電次數較2020年暴增3.76倍，每戶停電時間也較2020年暴增2.76倍，顯見能源政策也出現危機。

林祖嘉表示，蔡政府推動2025非核家園政策，導致燃煤發電比例升高，2021年台電燃煤發電量達883.3億度，逼近2017年巔峰時期，國發會 2050年淨零碳排路徑圖再生能源的目標為60％至70％，從現有的作法根本無法達成。

謝衣鳳說，對台灣投資環境，有61％美商認為蔡政府首要解決問題就是能源， 31.14％非常擔心台灣「電網的彈性」。可見因這幾年大停電，已造成美商對台灣電網穩定性產生强烈質疑。