神岡區圳堵里神清路路況劣化現象明顯，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍20日前往會勘。（陳淑娥攝）

神岡區圳堵里神清路路況劣化現象明顯，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍20日前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市神岡區圳堵里神清路是往來清水區東山里、楊厝里、吳厝里的重要幹道，長年累月經各型車輛輾壓，路面隨處可見龜裂、坑洞情況，路況劣化現象明顯。立委楊瓊瓔、市議員羅永珍協調溝通台中市建設局及公路總局納入前瞻計畫，並獲核定補助1200萬元，希望7月底前完成改善。

圳堵里長王鴻福指出，圳堵里神清路路面雖不算大，但因連接清水區東山里、楊厝里、吳厝里等，使用極高，路面因多年失修，路基下陷且多凹洞，居民上下班騎車行經該路段很危險。

神岡區長劉汶軒說，從他擔任公所課長到現在，因養護經費有限，十多年來此路段從未全段刨鋪過，感謝立委楊瓊瓔及議員羅永珍協助向交通部公路總局爭取經費補助改善路面，期許盡快解決路面不平問題。

羅永珍強調，常有民眾透過1999市民專線及她的臉書留言反映選區內道路損毀的問題，行車安全及居住品質一直是她最優先問政目標，期盼有關單位儘速改善路的路況。

建設局養工處副總工李耿賢簡報指出，神岡區神清路(中79)，起點從中平路起，終點至清水區界，道路長年累月經各型車輛輾壓，路面隨處可見龜裂、坑洞等情況，路況劣化現象明顯，考量整體道路景觀及用路人安全，將進行道路附屬設施改善工程及路面刨鋪工程。

此次施做長度為1250公尺、寬度10.5公尺、面積13125平方公尺，路基改善6000平方公尺，孔蓋下地6處，改善經費1200萬元，預計7月底完工。

楊瓊瓔指出，道路是最基礎且民眾日常使用率最高的公共建設，路面品質攸關鄉親行的安全，像神清路這樣連接清水區的主要道路，由於車流量大，路面損壞率也高，最常為民眾所詬病，道路品質攸關交通安全，除了養護單位應時時注意施工品質外，對管線單位挖掘的作為進行管理，才能提升道路的使用年限，與增進用路人的安全。