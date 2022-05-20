俄羅斯入侵烏克蘭已經3個月，戰況節節敗退，分析人士表示俄國內部也不安定。《每日郵報》（Daily Mail）報導，俄國調查記者組織「冒險者」（Bellingcat）首席調查員葛羅西夫（Christo Grozev）說，俄國的高級情報官員已經了解到戰爭已經「失敗」，他認為政變隨時都有可能發生。

葛羅西夫認為，俄軍情報機構格魯烏（GRU）與俄羅斯聯邦安全局（FSB）最有可能推翻普丁政權，因為兩單位高官都清楚「特別軍事行動」已經失敗。葛羅西夫聲稱，這些高官已經在尋找將他們的錢和家人轉移出俄羅斯的方法，因他們預計普丁會垮台。

葛羅西夫在接受自由電台（Radio Liberty）訪問時說，如果普丁下令進行核武攻擊，就會是政變發生的時機。普丁在下達使用核武的命令前，勢必會先確保每個人都按照他的指示去執行這一命令，因為如果有任何人不服從的話，那就是政變爆發的信號，甚至還有可能導致普丁死亡，「除非他有信心每個人都會遵守指令，否則他不會下這個命令」。

他也分析，現階段若普丁不下達全面動員令或利用核武的話，則難挽頹勢，但是若全面動員，將引發「社會爆炸」，之前宣揚的「特殊軍事行動」的成功就會被發現是謊言。

葛羅西夫稱，GRU和FSB的人都掌握了這一項情況，擁有「完整情報」的他們認為那些戰死或失蹤俄軍的家人最後一定會要求政府解釋，並讓場面逐漸失控，最終導向普丁政權垮台的結果。