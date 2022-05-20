機車車主注意！台北市環保局下周起辦理「防疫無接觸，機車定檢LINE先行」活動，民眾只要加入北市[email protected]官方帳號「定檢好康愛報報」，註冊後設定電子化檢定通知並完成年度檢定，即可獲得定檢保修折扣券、超商咖啡券和LINE POINTS點數20點。

新冠肺炎疫情延燒，為鼓勵車主使用電子化通知服務，取代傳統明信片傳遞接觸，環保局舉辦「防疫無接觸 機車定檢LINE先行」活動，只要在5月23日至12月底間，加入台北市[email protected]官方帳號「定檢好康愛報報」，完成指定任務可享3重好康，除了註冊送20點LINE POINTS點數，還有超商咖啡券及機車保修百元折扣大方送。

環保局表示，今年除了持續推出LINE POINTS點數好康贈送活動，凡設籍台北市車輛、車齡滿5年，並完成年度定檢，無論新註冊或舊註冊，即贈送LINE POINTS 20點，在本次活動期間，每周三還加碼登記贈送50杯超商咖啡券。

除此之外，環保局指出，完成系統註冊及年度定檢的好友，不限車籍皆可領取定檢保修折扣券，憑券至台北市配合活動的機車排氣檢驗站，只要保養維修滿300元，即可折抵100元。

環保局說，透過[email protected]「定檢好康愛報報」註冊電子化通知，除了響應減紙減碳同時減少接觸兼顧防疫之外，還可提醒車主按時完成機車排氣檢驗，系統內也可查詢定檢結果及申請汰舊補助等功能，呼籲民眾在防疫期間多以線上接收最新消息，減少接觸傳染風險。