美國知名經濟學家、摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）警告，1970年代停滯性通膨捲土重來，美國正走在一條危險的道路上，而對經濟成長減緩和物價高漲所帶來嚴重後果，金融市場還沒有準備好。

羅奇周四（19日）在CNBC節目中表示，通膨問題不斷擴大，而且可能會持續很長時間。他說，市場對於管控需求面的措施力有未逮，這凸顯聯準會（Fed）主席鮑爾已陷入困境當中。

羅奇認為，需求面早已脫離聯準會的管控，目前Fed要做的是更大規模的緊縮措施。他預期美國通膨率在年底前會一直維持在5%以上，按照目前升息速度，無法抑制高通膨，即使升息2碼也沒轍，反而讓市場感到不安。

CNBC提到，兩年前疫情大爆發的初期，羅奇就警告可能會出現1970年代停滯性通膨的風險，背後有三大原因，包括美國利率處於歷史低位、聯準會的寬鬆貨幣政策，以及美國背負巨額債務。去年9月，他大聲疾呼，供應鏈亂局讓美國距離停滯性通膨不遠了。

羅奇說，目前出現更多對停滯性通膨保持警覺的理由，俄烏戰爭的影響，加上大陸疫情清零政策，對供應面產生的效應，未來幾年都會持續發酵。

美國財長葉倫（Janet Yellen）周三表示，由糧食與能源價格飆漲帶動的通膨效應已經顯現，全球正面臨停滯性通膨的風險。她說，通膨問題正發展為更長期的隱憂，特別是糧食與能源成本上漲，也將是全球各國領袖未來幾周，甚至幾個月首要面對的課題。

美國上周公布4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，高於市場預期的8.1%，只比3月的8.5%小幅回落，但仍創下近40年最高紀錄，顯示通膨率持續飆升已將美國消費者推向崩潰邊緣，並威脅到經濟成長。