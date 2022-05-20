今天是520，很多情侶都會在這一天向另一半表達愛意。面對疫情肆虐，每天不斷攀升的確診病例數，有一群人默默堅守崗位，守護台灣的醫療人員，更值得社會大眾向他們表示謝意。實踐大學餐飲管理學系與錸放科技股份有限公司就攜手合作，由餐管系學生親手製作法式經典點心蘭姆巴巴（Rum baba）及義大利傳統麵包巧巴達，在520這天送到萬芳醫院，希望用美味的點心療癒、撫慰醫護人員的辛勞。萬芳醫院戴裕庭副院長代表受贈時表示，目前醫護人員身兼照護與醫療的工作，身心負擔極重，非常需要各界的支持與關心。甜點與關懷來得正是時候！

實踐大學餐管系動員24 位學生，耗時兩天，製作120 份義法甜點。(實踐大學餐管系提供)

實踐餐管系動員了24位學生，花了兩天的時間，製作出120份法式經典點心蘭姆巴巴（Rum baba）及義大利傳統麵包巧巴達。雖然不是什麼高級餐點，但卻蘊含了學生對於第一線醫護人員滿滿的敬意。實踐大學表示，當時校方在討論這個活動時，就有學生主動表達參與的意願，原來是他家人日前確診，在就醫期間，親眼目睹身穿防護衣，包得密不通風的醫護人員，來回奔波，還要承受部分焦急的家屬非理性的對待，當時對這群守護台灣的醫護人員就充滿了敬意，現在家人已經康復，但還有更多人還在跟病毒搏鬥，還需要醫護人員繼續站在第一線。所以校方發起這個活動，獲得極熱烈的回應。

實踐大學餐管系動員24 位學生，耗時兩天，製作120 份義法甜點。(實踐大學餐管系提供)

實踐大學餐管系親手製作的蘭姆巴巴及巧巴達。(實踐大學餐管系提供)

實踐大學也強調，人文關懷，積極參與大學社會責任計畫（USR），是校方長久以來的宗旨。他們鼓勵學生將在校所學的專業知識與技能回饋社會。歷年來，足跡已踏過三重、中和、瑞芳、南港等多個地點，除深入社區了解在地特色外，同時也協助其開發產品使社區能夠自力更生，並服務過許多樂齡長輩及兒少族群。透過這些學習活動，反思大學教育存在的意義，使人才培育並不一定是在教室內，而是藉由人文關懷、付諸實踐，除了培養活用知識的場域外，更可加強學生對自我的定位。

面對日益增加的確診人數，以及對未來無比焦慮的心情，實踐大學餐飲管理學系與錸放科技股份有限公司共同合作送餐到前線，希望藉由學界與業界的力量，拋磚引玉，呼籲更多人一起為在前線工作的醫護人員加油打氣！