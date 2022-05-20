泰碩(3338)因大陸華東地區陸續解封，營收可望自5月起回升，展望今年，泰碩總經理梁竣興表示，第2季營收及獲利可望與第1季持平，下半年將努力追趕獲利，今年營收及獲利較去年兩位數成長目標不變。

泰碩今天召開股東會，通過去年度財報，受大陸5G基礎建設放緩、智慧型手機VC價格競爭激烈及上游原物料價格飆漲等不利因素影響，泰碩2021年營運陷入谷底，2021年合併營收為49.78億元，年減5.3%，營業毛利為8.83億元，年減16.9%，合併毛利率為17.74%，年減2.48個百分點，營業淨利為2.82億元，年減22.84%，稅後盈餘為1.87億元，年減16.78%，每股盈餘為2.13元。

今天股東會通過每股配息1.5元。

大陸地區自3月起主要城市陸續封城停工，衝擊產業鏈，泰碩4月營運也受到影響，單月合併營收下滑至3.01億元，月減38.32%，隨著上海及昆山等地區陸續復工，泰碩預期，5月營收將優於4月；若各地復工順利，梁竣興表示，第2季營收及獲利有機會跟第1季持平。

儘管逢大陸封城停工，泰碩因調整產品接單策略，將重心放在毛利率較高的雲端伺服器、商務NB及車用產品，並積極優化生產流程，導入自動化生產，今年第1季毛利率回升到19.16%，年增4.24個百分點，單季稅後餘為6222萬元，年增4.51倍，每股盈餘為0.71元。

梁竣興表示，只要大環境不要再惡化，下半年出貨可望回歸正常，業績有望逐季成長。