IMF（國際貨幣基金組織）20日表示，為抑制大漲的通膨，全球央行幾乎都在升息且幅度不小，亞洲地區也需留意是否會受到無謂牽連。

目前，通膨是一大經濟問題，全世界10幾年來寬鬆的貨幣政策備受考驗，主要經濟體紛紛改弦易轍調高利率。問題是，升息幅度若不控制好，恐怕會影響經濟成長，就像水能載舟也能覆舟的道理是一樣的。

相對於大漲的通膨，其實更多亞洲各國更在乎自己的經濟是否可以成長。以日本來說，就獨排眾議不跟隨大多數已開發國家調升利率，持續維持超寬鬆貨幣環境。IMF沒明說哪些國家會受到波及，但原物料大漲以及俄烏大戰會阻礙歐洲經濟成長，進而影響到亞洲。

IMF指出，若亞洲也出現通膨大漲的情況時，各國央行勢必將大幅升息。因為，對付通膨最有效的方法，其中之一就是緊縮貨幣。不過，專家學者認為，美公債殖利率上漲、美元匯價大升，亞洲幣值被迫走貶，加劇通貨膨脹壓力，景氣復甦動力熄火，金融環境也變得堪慮。