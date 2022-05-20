陳時中當面允諾，將加發偏鄉快篩試劑，2天內也將把偏遠地區居民納適用對象。（王英豪攝）

本土疫情持續升溫，藍營立委主張將偏鄉、原鄉、離島等偏遠地區納「快篩陽性視同確診」適用對象，今也拜會中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，陳時中當面允諾，將加發偏鄉快篩試劑，2天內也將把偏遠地區居民納適用對象。

立委江啟臣、高金素梅、孔文吉、鄭天財等人今前往指揮中心，為偏鄉、原鄉、離島等偏遠地區爭取防疫醫療權益。

江啟臣表示，這次疫情爆發後，台中市和平區5月開始染疫人數直線上升，但因快篩不足且和平區衛生所無法PCR採檢，民眾須下山到醫院才能採檢確認，恐有黑數；且偏遠地區多為高齡、年幼人口，是這次疫情高風險族群，一旦染疫病程惡化迅速，因此更需要及早給予治療，才能控制病情。

高金素梅指出，偏鄉和原鄉地區幅員廣闊，多數地方還沒有藥局，只有衛生所，不論買快篩或是PCR採檢都路途遙遠，可能來不及就醫就回天乏術，建議可由鄉公所協助指揮中心發送快篩劑。

陳時中回應，偏遠地區醫療資源確實相對不足，且多為高齡和幼年人口，現在已將65歲以上人口納快篩陽性並經醫師診斷後就視同確診，未來2天內也會將偏鄉、原鄉和離島等偏遠地區納入適用，減少當地居民就醫不便的困擾。

陳時中也提到，已責成相關單位針對偏遠地區發放快篩試劑的78個地點，每個地點優先加發5箱快篩，也會規劃由鄉公所協助發送，先解燃眉之急。