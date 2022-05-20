精密齒輪大廠鈞興-KY去年EPS達8.18元，創歷史新高，今（20）日股東會通過每股配發現金股利4.5元，股息配發率55.01％。

鈞興拜電動工具、園林工具等客戶需求殷切，去年合併營收攀升至27.37億元、稅後淨利3.94億元、EPS達8.18元，均創歷史新高。20日股東會承認去年財報及營業報告書，每股配發現金股利4.50元，以及修改公司章程等議案。

鈞興第一季合併營收達6.68億元、稅後淨利0.83億元、EPS為1.57元。4月合併營收1.52億元，年減27.84％；前四月合併營收8.22億元，年減12.30％，均創同期次高。鈞興表示，大陸各省陸續採取嚴格封控管制，防堵疫情擴散，致使原料供應、物流運送等都受影響，4月約30％訂單遞延出貨，造成4月營收比3月及去年同期減少。

鈞興表示，展望2022年下半年，鈞興戮力擴大全球業務接單動能，除持續深化既有電動工具、園林工具、縫紉機、工業機器人等業務合作及新產品開發，並持續開拓新客戶接單契機，積極拉升越南廠生產出貨比重。

鈞興指出，鈞興致力推動諧波減速器產品導入工業機器人、電動輔助自行車(E-Bike)產品開發，其中規劃針對電動輔助自行車(E-Bike)領域推進下管型中置電機產品上市，有望今年年底開花結果，俾助鈞興邁向世界最具競爭力之齒輪傳動應用及高端智慧產品的核心零件製造商。