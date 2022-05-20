台中市政府政風處舉辦「台中大學聯盟推動工程倫理」合作意向簽署暨公共工程廉能透明宣言發表儀式，展現跨域合作、堅守廉能風氣的決心。（謝瓊雲攝）

公私協力，守護公共工程品質！台中市政府攜手法務部廉政署、台中高分檢、台中地檢署，與中興、逢甲、東海等大學，和朝陽科大在地4所大學院校結聯盟，推動工程倫理，20日共同簽署合作意向書，發表廉能透明宣言；副市長陳子敬表示，將工程倫理導入四所學校專業學習課程，有助準工程人員啟發職場應用力，及建立廉潔操守觀念。

台中市政府政風處舉辦「台中大學聯盟推動工程倫理」合作意向簽署暨公共工程廉能透明宣言發表儀式，由陳子敬代表市府出席，與廉政署副署長沈鳳樑、中興大學副校長林俊良、逢甲大學校長李秉乾、東海大學校長張國恩、朝陽科大校長鄭道明等人，在台中地檢署主任檢察官黃政揚，及台灣透明組織顧問團召集人暨僑光科大校長余致力兩人的見證下，共同簽署發表合作意向及廉能透明宣言，展現跨域合作、堅守廉能風氣的決心。

陳子敬表示，推廣工程倫理的工作，就如同現今防疫，唯有藉由疫苗培養強大的自體免疫，才能真正抵抗外在病毒侵害；推動工程倫理教育也是如此，學子們未來都是台灣工程界的精英，市府接軌國際趨勢，順應聯合國「2030永續發展目標」（SDGs），與各合辦單位公私協力，盼幫助學子精進職能、扎根廉潔操守觀念，進一步提升公共工程品質。

陳子敬指出，台中市各項重大工程正陸續完工中，市府將持續精進不停歇，透過廉政論壇活動，深化公務人員廉潔素養與企業誠信，全方位展現堅守廉潔誠信與工程倫理的決心；持續讓市民有感、幸福倍增。

他也強調，市府堅持「推動工程倫理、建設幸福台中、鼓勵公私協力、營造陽光城市、促進誠信透明、堅守法令遵循、攜手跨域整合、追求工程卓越」的信念與意志。

沈鳳樑指出，今年台中市成立「巨蛋體育館」重大採購廉政平台，充分展現「陽光、透明」的理念，透過專業機關、廠商及民眾的參與，凝聚各界力量，促成公私協力合作，讓重大工程建設能如期、如質、無垢完成，感謝市府團隊與廉政署持續一起為廉能誠信價值努力。

中市府政風處表示，市府與廉政署運用大學聯盟推行工程倫理，持續深耕教育，啟發未來即將投入產業的準工程人員，其思辨與專業倫理素養，期能啟發學子職場應用能力，並建立正確廉潔操守，更透過產學合作，共同建立廉能優質的工程品質與採購環境，鼓勵優秀人才投身政府部門。