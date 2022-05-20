立委江啟臣爭取白冷圳擴大灌溉服務，20日邀請農委會農田水利署、台中市政府水利局進行會勘了解專案工程進度。（陳淑娥攝）

立委江啟臣爭取白冷圳擴大灌溉服務，20日邀請農委會農田水利署、台中市政府水利局進行會勘了解專案工程進度。（陳淑娥攝）

台中市新社區水井、崑山及石岡區頭坪、二坪等區域由於地處偏遠，30年無灌溉用水可用，農民等到天荒地老，從青農變老農。立委江啟臣積極爭取白冷圳擴大灌溉服務，20日邀請農委會農田水利署、台中市政府水利局進行會勘了解專案工程進度，並要求農水署加速辦理土地撥用程序，依規畫期程執行，力拚年底動工。

江啟臣表示，山城地區幅員遼闊，受地形因素，多處偏遠地區缺少灌溉用水，尤其新社區（崑山及水井地區）、石岡區（頭坪及二坪地區）約莫450公頃農地更是歷經30餘年都無灌溉用水可用。農民已經等到天荒地老，從青農等到變老農，不應該讓他們無止盡空等下去！」

江啟臣指出，2019年曾邀請立法院經濟委員會舉辦白冷圳引水工程考察，成功爭取調配灌溉用水送至北屯區（大坑地區）服務656公頃農地，後續也爭取五億元經費進行新社區（崑山及水井地區）、石岡區（頭坪及二坪地區）白冷圳擴大灌溉計畫，盡可能照顧到灌區外的農民朋友。去年底召開灌溉計畫地方說明會，上月也邀請農水署到國會辦公室討論進度，就是要盯緊農水署的進度執行，務必全力加速執行進程。

農田水利署長蔡昇甫表示，本案所需工程總經費約5億元已到位，將逐年編列經費支應。目前已核定市府辦理1、2期工程計畫，後續將進行審查作業與測量設計，預計年底動工、2024年8月完工，讓崑山、水井地區先取得灌溉用水。

台中市水利局總工程司連昭榮指出，水利局已於今年1月與農水署簽訂代辦協議書，由市府執行工程，農水署上月中已核定約1200萬元經費，將由市府辦理第1、2期工程(包含中興嶺調整池與輸水管線)，現正進行細部設計，預計6月中開標。

台中市議員參選人吳振嘉表示，協助江委員一路爭取白冷圳擴大灌溉計畫，從2019年努力到現在，相當不容易，請相關單位不要紙上談兵，一定要拿出魄力完成計畫。

江啟臣強調，工程預計年底動工，但農水署甫完成蓄水池用地土地分割，應加速完成土地撥用程序，切勿讓農民的殷切期盼再度落空。此外，針對水利局施工部分，水利局在設計中宜將周圍綠美化工程納入計畫，待水利局完成細部設計後，也應向地方說明，聽取在地意見；由於工程需分期進行，須注意執行進度，確保各期工程能完整銜接不受耽誤。