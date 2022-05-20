副總統賴清德今以錄影方式為「VOH 6th International Conference Digital Healthcare 2022 國際研討會」致詞時表示，臺灣的ICT硬體製造獨步全球，其中半導體產業更位居世界關鍵地位，而印度的軟體產業舉世聞名，如果臺印兩國能夠攜手合作，一定能發揮最大潛力與優勢，成為雙方發展數位醫療最堅強的後盾。

賴清德並肯定成大醫院積極推動臺印兩國醫療人員的互訪交流、帶動醫療與產業結合的努力。他強調，數位醫療不但可將傳統醫療融合在現代科技的醫療照護中，提升醫療效率及品質，也可以優化醫療環境，建立更完善的醫療系統。

「VOH 6th International Conference Digital Healthcare 2022 國際研討會」是由國立成功大學醫學院附設醫院與印度Voice of Healthcare（VOH）共同辦理之國際研討會，本年度實體場次位於印度孟買，臺灣則以視訊直播方式參與。

賴清德以英文致詞指出，這次是VOH與國立成功大學醫學院附設醫院第四次合作舉辦，今年的主題是數位醫療，邀請許多業界專家學者共同參與，希望透過研討會的平台，大家共同探討數位健康照護的實際應用及未來趨勢，並共同探索連結產業的機會。

他說，數位醫療有別於傳統醫療，不受時間及空間限制，不僅可將傳統醫療融合在現代科技的醫療照護中，提升醫療效率及品質，也可以優化醫療環境，建立更完善的醫療系統，並解決醫療人員的短缺問題。

他說，目前數位醫療的臨床運用已經相當廣泛，包括行動醫療、醫療健康資訊、穿戴式裝置、遠距醫療與照護、個人化醫療等，期望經由產官學研專家的腦力激盪後，未來的應用能夠更為擴大。

他說，印度不但是臺灣相當重要的合作國家，更是印太區域理念相近的夥伴。將透過持續深化雙邊經貿、醫療、科技、教育等各項交流與合作，來增進兩國的互助互惠。

他指出，承辦這次研討會的成大醫院，就是衛福部推動「一國一中心」計畫的重要推手，除了共同籌辦研討會外，也積極推動臺印兩國醫療人員的互訪交流、帶動醫療與產業結合，並努力促成雙方跨國臨床試驗合作。

他說，根據Grand View Research調查，全球2021年數位健康巿場規模達1756億美元，2022-2030年複合成長率達27.7％。其中又以遠距醫療最具成長潛力。

他說，印度政府在2020年推動的國家數位醫療計畫及因應COVID-19疫情公布的遠距醫療執業準則，都顯示數位醫療是印度政府的發展重點項目，也代表印度的醫療正邁向醫療科技化。

他說，由於臺灣已在2018年正式邁入高齡化社會，加上這次COVID-19疫情，讓遠距醫療、精準醫療、行動醫療的需求都大幅增加，也帶動了數位醫療及智慧醫療的發展。

他還指出，臺灣健保系統舉世聞名，在這次疫情中，也充分發揮健保大數據跨域合作與數位科技防疫新典範。除在醫院端開始推動醫療及醫材數位化外，未來也將搭配5G行動通訊技術，讓臺灣醫療更為多元、精準與便利。