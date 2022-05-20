餐廳清潔工孟姓男子偽裝國小大姊姊，透過臉書結識女童，故意討論身體發育問題，誘騙10名未滿12歲的女童傳送裸照。有女童的父母發現異狀，查看女兒手機才知受害。高雄地院認定孟男嚴重侵害10名女童身心健全發展，依詐術使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪重判徒刑9年，可上訴。

孟男2019年起在臉書上刻意化名為「陳語婷」，換上盜來的小女生大頭照，到處搜索國小女生，先互加好友，再私訊攀談。孟男對上鉤的女童佯稱自己是國小5、6年級的大姊姊，還故意傳送不明女子裸露胸部或下體的照片給她們，刻意開啟性話題。

一名少女父母親發現有異，查看手機，驚見相簿內有多張女兒裸露自拍照，逼問之下才知受害，立刻報警提告，警方找到孟男時，在他的手機內查獲共10名女童的自拍裸照。

孟男當庭承認「因為小女生比較願意分享一些事」，裝熟之後就誘騙女童自拍裸照，再提供給他洩欲。他要到照片後，還會依癖好分類、存在特定的資料夾內。

法官認為，10名女童臉書的大頭照，外表容貌青澀、稚氣未脫，孟男一看就該知道女童們根本未滿12歲，犯意和犯行明確，對女童們身心健康及人格發展產生不良影響以及嚴重侵害隱私。審酌孟男錦和2名女童家長和解，最後依詐術使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪重判9年，全案仍可上訴。