國民黨新北市黨部昨召開缺額選區徵召會議，第一選區確定徵召八里前黨部主委陳進祥女兒陳家琪，第十選區徵召新北市黨部執行長蕭敬嚴，山地原住民將徵召前議員王建章助理何應明。其中最大亮點是平地原住民將徵召中華奧會副祕書長吳國譽，他曾是柯市府幕僚，更是首位中華奧會原民籍主管，盼能入主議會為原民發聲。

阿美族的吳國譽是奧運十項全能名將吳阿民之子，與體育界淵源頗深，他在2016到2018年曾是柯市府幕僚，2018年加入中華奧會，也率領許多選手出征國際賽事。

吳國譽表示，因曾在政府部門，對新北各項議題都有深入了解，平地原住民多是移民，他們從部落來到都會生活，會面臨適應生活與維護傳統文化的議題，如何適應現代生活和教育、就業，將會是最重要部分。

他表示，未來除維護傳統文化，也希望能透過跨族群活動，讓更多人來認識原住民，尤其新北是最大城市、也是個大熔爐，更有這個條件。他曾在中華奧會服務多年，將透過奧運經驗，協助新北能夠跟國際接軌，希望一鄉一體育，一村一文化的理念能夠實踐。

此外第六選區（中和）無黨籍游輝宂，也已通過審查加入國民黨，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，第六選區將採增額方式提名。