兩人領取結婚證書。（羅永銘攝）

兩人一出電梯被大批媒體嚇到，小金直呼感謝。（羅永銘攝）

藝人Makiyo和小3歲醫美診所股東老公小金，昨日求婚成功後今天520到松山戶政事務所登記結婚。Makiyo被發現沒戴戒指，立刻崩潰抱頭大喊！Makiyo表示，純粹就是忘了戴，而小金則說本來想提醒她，但怕弄丟。兩人還特地選在13點14分登記，湊個「5201314」的深情密碼，卻不小心錯過了，笑說13點14分抵達就好。被問到登記結婚心情，小金直呼：「嚇死了！」Makiyo秒回：「現在是後悔了嗎？」小金：「怎麼可能！只是現場太多媒體有點嚇到，但很感謝大家為了兩人前來。」

Makiyo懷孕至今胖了10公斤，已經升級到G罩杯，她笑說：「我也覺得好性感喔，但已經是老奶了。」Makiyo說懷孕到現在還是感到很不真實，只有每次產檢的時候才有感覺：「哇！真的有一個外星人在裡面。」小金每次產檢都陪在一旁感動到哭。Makiyo懷孕後變成大食怪，什麼都吃，4點就會起床叫早餐，最喜歡澱粉類、吐司、麥當勞，她笑說：「但醫生說我胖10公斤跟懷孕沒關係，純粹就是胖而已。」對於懷男生，Makiyo直呼好險是男生，「如果是女生像到他就…」笑翻全場，一旁記者說老公其實很帥，Makiyo不賞臉說：「他是口罩詐欺啦！」

小金深愛Makiyo說不管她做什麼小事都愛，連第一次替她拿吸塵器都讓他感動不已，他也喜歡Makiyo唱歌，被問會不會唱《養我一輩子》他立刻搖頭說我五音不全很可怕。小金提到Makiyo熱愛動物，連螞蟻都要拿出去放生，也會在陽台餵小鳥，Makiyo立刻吐槽：「就是沒有餵你。」小金說兩人相處磨合一定有，但每次吵架他都會先低頭，因為他覺得男生應該要讓著女生，被眾人大讚：「懂生存！」