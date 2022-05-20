中重症比例。（圖／指揮中心提供）

中重症暴增237例！死亡+49 30多歲添3死「沒打過疫苗」

中重症今暴增237人，其中有49人死亡。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中有3人年僅30多歲，都沒有打過疫苗，罹患慢性疾病或神經系統疾病，染疫後併發肺炎與呼吸衰竭死亡。

羅一鈞說，死亡個案中較年輕的是30多歲3位，2男1女，沒有打過疫苗，都有慢性病、神經系疾病，染疫後罹患肺炎與呼吸衰竭等併發症，最後不幸離世。目前看來死亡個案多集中在慢性病長者，一半是未打疫苗的長者，提醒長者儘速接種。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心分析，目前70歲以上年齡層中重症比例較高，70多歲有1.32％，80歲以上4.72％、90多歲則是10.5％，而這3年齡層的致死率則分別是0.28％、0.86％、2.7％

截至目前，國內共累計115萬6291例確診、1284例死亡。今年以來累計的本土個案達104萬3512例，其中104萬1251例輕症及無症狀（99.78％）、1726例中症（0.17％）、535（0.05％），其中431例死亡。