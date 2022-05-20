南韓人氣Youtuber李根大尉，過去曾是海軍特戰隊(UDT)一員，經常在網路上分享軍事相關資訊，頻道擁有近80萬的超高追蹤數，烏俄戰爭開打後，他不顧南韓政府反對加入軍隊，之後就頻傳戰死謠言，不過隨即被他家人否認，13日他接受韓媒訪問，表示自己還在烏克蘭戰鬥，出發前抱著可能戰死的覺悟，只買了單程機票。近日傳出受傷消息，烏克蘭國際軍團證實李根將回返回南韓治療。

南韓網紅「李根大尉」得知烏俄戰爭後，以自願軍的身分前往烏克蘭，協助烏克蘭的人民作戰，不過南韓《護照法》規範公民近期不得前往烏克蘭，李根回國後可能遭到南韓法律懲處，如今他受傷即將返回南韓，也讓許多人好奇南韓政府會給予什麼樣的懲處。

烏克蘭領土防衛國際軍團（International Legion of Territorial Defense of Ukraine）在Instagram發文表示，李根在戰場上受傷，當下有接受烏克蘭軍隊醫療救助，不過還是決定讓他返回南韓，接受康復治療，同時預告他將很快恢復服役，讓網友推測李根回南韓治療康復後又會飛往烏克蘭打仗，最後更感謝李根這段時間的付出「感謝您的服役，我們期待您重返我們的行列」

不過也有網友認為一旦回到南韓，南韓政府應該不會讓身為國民的李根再飛往烏克蘭，未來李根重返烏克蘭的困難度會大幅提升。李根大尉14日接受《新烏克蘭之聲》採訪，親自證實受傷消息，透露是作戰時受傷，被送往當地軍醫院，他坦言這不是首次負傷，曾在俄軍攻擊基輔交戰時受傷，當時被送往軍醫院，住院好幾天。