高雄多位民眾向建商開遠建設購買位在楠梓區的「fun晴旅」預售屋後，建商卻以新冠肺炎疫情、缺工缺料等理由延遲交屋長達1年時間，且拒絕給付消費者任何延遲交屋的利息，建商延遲交屋期間民眾被迫在外租屋，無法如期入住新屋外，還得多花租屋成本，對此，開遠建設表示，交由法務部門處理。

購買「fun晴旅」預售屋的16戶民眾認為建商無法如期交屋，導致他們權益受損，因此籌組自救會，希望建商盡速交屋，並依合約賠償遲延利息，但建商卻向他們表示，建築工程因有風雨天停工、新冠肺炎疫情影響與市場缺工缺料及政府審核等因素影響完工期限，不屬於該公司逾期完工。

向建商購買預售屋的陳姓男子表示，自己3年前買了1戶2房的新屋，依合約建商應於去年3月完工，並在3個月內取得使用執照，隨後如期交屋，但截至目前，仍然尚未交屋，導致許多買家都只能在外租屋，不僅無法入住新屋，反而還要自行負擔1年的租屋成本。

陳男等人與建商協商，建商卻表示，買家若不要房子，他們願意支付15％的違約金，這也讓自救會成員相當不滿，因為當時預購時，房屋每坪單價約15萬元，但現在每坪已漲至23萬左右，建商即使以總價的15％加價向他們買回房屋，仍有巨大獲利，因此，他們合理懷疑是建商故意拖延交屋而套利。

台灣消保會表示，最近坊間預售屋均以俄烏戰爭、新冠肺炎疫情、缺工缺料等理由，做為不能歸責建商的事由，甚至不合理要求解約，要求消費者讓步，希望政府有相關作為，避免建商違約現象不斷發生，導致民眾權益受損。建商若無法在約定期限內完工交屋，就須按照相關規定，支付遲延利息給買方。對此，開遠建設僅表示，交由法務部門處理。