鏡頭只拍黃文星跟郭忠祐時，藍葦華在鏡頭外忘我的泡湯。民視提供

藍葦華（右）二次在八點檔露點，笑說要好好練身材。民視提供

八點檔《黃金歲月》劇情如火如荼展開，劇中三位男主角藍葦華、黃文星、郭忠祐日前去北投泡湯紓壓，黃文星表示除了上一次去溫泉會館惡整吳皓昇以外，難得有劇情安排他們泡在溫泉裡「Men’s talk」，且天氣微涼，所以大家從對詞到拍攝結束都捨不得離開溫泉池。郭忠祐表示這是第一次跟同劇演員坦誠相見，但還好有穿泳褲，不然真的會害羞。

藍葦華笑說，沒想到在八點檔中要二度露點，感覺不得不把身體練一下，只是一群男生一起泡湯也是他的初體驗，尤其大家「練肖話」的時間變更多，瞬間拉近彼此的距離，他也把握泡湯時間，明明已錄完他的部分，他還是享受沉浸在溫泉池內。

黃文星表示，很難得有泡湯時間，尤其疫情當下很久沒帶全家人去旅行，這一次可以因公有泡湯行程，舒服到都捨不得離開；他也替觀眾許願，要安排女演員來泡湯，回饋忠實觀眾支持。郭忠祐說，這一場泡湯戲因環境太舒服，一度忘記攝影機的存在，差點在池內睡著，引來哄堂大笑。